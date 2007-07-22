Ющенко приїхав у колишній концтабір з дружиною, дітьми і братом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Катерина ЮЩЕНКО сьогодні в Німеччині взяли участь у відкритті музею Меморіального комплексу «Флоссенбюрг», де в ув’язненні перебував батько глави держави Андрій Ющенко.

Як повідомляє прес-служба Президента України, у виступі глава підкреслив, що схиляє голову перед кожним загиблим у цьому таборі і перед тими, хто залишився живим. «На цій землі покояться 30 тисяч людей. Кожна людина, переступаючи через поріг табору, віддає шану загиблим тут людям», – вшанував пам’ять жертв В.ЮЩЕНКО. При цьому Президент України зауважив, що хотів би схилити голову перед «усіма, хто пройшов це пекло».

Глава держави нагадав, що з цим табором в’язнів в нього пов’язані особливі почуття. З грудня 1944 року по 23 квітня 1945 року тут знаходився його батько – Андрій Ющенко. В.ЮЩЕНКО підкреслив: жахливі сторінки історії об’єднують людей, тож сьогодні необхідно винести із минулих подій правильні уроки.

Глава держави також подякував місцевій владі та громаді німецької землі за створення Меморіалу «Флоссенбюрг».

На відкритті музею також були присутні Петро ЮЩЕНКО та діти Президента.

Президент України Віктор Ющенко відвідував «Флоссенбюрг» під час робочої поїздки 9 лютого 2007 року.

*** Концентраційний табір Флоссенбюрг було організовано CC у 1938 році. До 1942 року в’язні табору працювали в гранітних каменоломнях. З 1942 року ув’язнені Флоссенбюрга мусили працювати на військову промисловість фірми Мессершміт. Більша частина в’язнів була з Польщі, СРСР, Угорщини, Чехії та інших країн Європи.

Усього з 1938 по 1945 роки в концтаборі Флоссенбюрг та його філіях було зареєстровано близько 100 тисяч в’язнів. Приблизно 30 тисяч з них загинули.

Вже в 1946 році у Флоссенбюргу було створено меморіал жертвам концтабору. До входу в меморіал було перенесено колишні табірні ворота та декілька фрагментів табірної огорожі. Також було збережено будинок крематорію, який став об’єктом меморіалу. Згодом меморіал концтабору було доповнено різними пам’ятниками та меморіальними об’єктами.