Через фосфор у реанімації перебуває 5 людей

П’ятеро людей, постраждалих внаслідок аварії під Ожидовим, перебувають у реанімації, двоє – у військовому госпіталі, ще троє – у міській клінічній лікарні міста Львова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник головного управління охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Ігор ГЕРИЧ.

За його словами, стан їхнього здоров’я «не викликає тривог».

«Загрози для життя немає. Потерпілі просто фізично перебувають на території реанімації, оскільки там є кращі умови. Загалом спостерігається добра динаміка щодо кількості постраждалих, які виписались з лікарні. Станом на сьогодні вже виписано 78 осіб. В лікарні залишається 174 пацієнти», - сказав І.ГЕРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня о 16.55 у Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди біля станції Ожидів Львівської залізниці внаслідок нез`ясованих обставин сталася аварія вантажного потяга. У складі потягу знаходилося 58 вагонів, у тому числі 15 спеціальних цистерн по 50 тонн кожна, з жовтим фосфором. Вантажовідправник - Республіка Казахстан (станція Аса), вантажоотримувач - Польща (станція Оклеса). Внаслідок аварії зійшло з колії 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких загорілося. Під час пожежі у повітря виділялися продукти хімічної реакції фосфору з повітрям, у результаті чого хмара зазначених речовин розповсюдилася на територію населених пунктів. У зону можливого хімічного забруднення потрапило 14 населених пунктів Буського та Радехівського районів Львівської області, у яких проживає близько 11 тис. чоловік. Із 13 населених пунктів у добровільному порядку евакуйовано 984 мешканців.

Жовтий фосфор – отруйна і вогненебезпечна речовина, що може завдати суттєвої шкоди здоров’ю людини та навколишньому середовищу.