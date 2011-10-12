Політолог: Дії Тимошенко заслуговують якщо не суду, то осуду

Політика, яку проводила екс-прем`єр України Юлія Тимошенко, заслуговує якщо і не суду, то, принаймні, осуду. Так прокоментував російський політолог Максим Шевченко ухвалений у вівторок вирок Тимошенко за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією в 2009 році, повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційний сайт партії "Єдина Росія".

"Ймовірно Тимошенко винна і заслуговує суду і вироку як будь-яка людина, що скоїла злочин. Договори, які вона укладала, коли перебувала при владі, несправедливі", - відзначив Шевченко.

У той же час він підкреслив що "кожне нове покоління українських політиків повністю переглядало ті договори, які укладала попередня політична еліта".