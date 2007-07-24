Кого українці вважають найбільшими порушниками Конституції (опитування)

Переважна кількість громадян України вважають найбільшими порушниками Конституції Президента та Верховну Раду.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Українського інституту соціальних досліджень імені О.Яременка та Центру “Соціальний моніторинг”, оприлюднені сьогодні під час прес-конференції.

За словами голови правління Українського інституту соціальних досліджень імені О.Яременка, Ольги БАЛАКІРЄВОЇ, 34,1% респондентів вважають, що Президент України незаконним розпуском парламенту та іншими своїми діями порушує Конституцію України. При цьому, 28,5% опитаних називають порушником Конституції Верховну Раду, 11,1% - уряд, 6,2% - опозицію. В той же час 7,2% респондентів переконані, що з боку будь-яких державних інституцій порушень Конституції останнім часом не було, а 19,1% - виявилося важко відповісти на це питання.

В той же час, 56,3% опитаних вважають, що проблеми порушення Конституції не загрожують особисто їх безпеці та безпеці їх родини. При цьому 28,5% респондентів вбачають в цьому загрозу для себе та своєї родини. 15,2% не змогли відповісти на це запитання.

Крім того, за даними соцопитування, 40,8% опитаних переконані, що порушення Конституції несе загрозу суверенітету та цілісності країни, 39,1% респондентів не підтримують таку думку.

Репрезентативне опитування населення методом індивідуального інтерв’ю проводилося за місцем проживання респондента з 10 по 18 липня 2007 року. Опитування було проведене у 132 населених пунктах України. Всього опитано 2014 респондентів віком від 18 років і старше. Стандартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,34 – 2,24.