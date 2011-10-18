ЗМІ: Україна та Росія привідкриють кордони для 30 млн людей

Сьогодні в Донецьку відкривається українсько-російський міжрегіональний форум за участі президентів обох країн. На тлі останніх "енергетичних" ускладнень між Києвом та Москвою зустріч Віктора Янукович та Дмитра Медведєва викликає підвищений інтерес.

Напередодні помічник президента РФ Сергій Приходько відверто попередив, що "революційних досягнень" від зустрічі двох лідерів очікувати не варто. Утім, як з`ясував "КоммерсантЪ-Україна",майбутній форум вдасться наповнити реальним змістом.

Зокрема, в Донецьку має бути підписаний пакет документів, що регламентують регіональну співпрацю. А угода про порядок перетину українсько-російського кордону спростить життя 30 млн українців та росіян.

При цьому джерело видання в МЗС РФ не змогло відповісти на питання, чи можливі на зустрічі сюрпризи, наприклад, у вигляді несподіваного досягнення газових домовленостей між Москвою і Києвом. Щоправда, варіант їхньої появи джерело все ж не відкинуло.

Наразі ж до підписання підготовлено пакет угод між губернаторами російських і українських регіонів, митними та прикордонними відомствами двох країн.

Серед тих документів, підписання яких принципово погоджено Москвою і Києвом, виділяється "Угода між урядом РФ і Кабінетом міністрів України про порядок перетину російсько-українського державного кордону жителями прикордонних регіонів РФ і України".

Проект документа передбачає полегшення режиму перетину держкордону для мешканців шести суб`єктів РФ (Брянська, Курська, Білгородська, Воронезька, Ростовська області та Краснодарський край) і шести українських регіонів (Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська, Донецька області і Автономна республіка Крим).

"Раніше в місцях перетину кордону могли проходити тільки мешканці прикордонних районів, а тепер - всіх прикордонних суб`єктів і областей", - пояснив заступник голови Мінрегіону РФ Максим Травніков.