Опозиція попросила у Литвина перерву

У Верховній Раді України на вимогу фракцій НУ-НС та "БЮТ-Батьківщина" оголошено перерву до 11.20.

Як передає кореспондент УНІАН, під час перерви відбудуться консультації з питань порядку денного роботи парламенту.

Зранку фракція "БЮТ-Батьківщина" вимагала, аби Верховна Рада прискорила розгляд президентського законопроекту щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності та декриміналізувала статті, за якими до кримінальної відповідальності притягуються екс-прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО та колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.