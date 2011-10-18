«Батьківщина» закликає Захід арештувати рахунки родини Януковича

Партія «Батьківщина» закликає західні країни ввести санкції проти Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та інших українських високопосадовців.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії з приводу інтерв’ю В.ЯНУКОВИЧА західним ЗМІ.

«Віктор ЯНУКОВИЧ взяв курс на згортання європейської інтеграції, загострення відносин з Євросоюзом, відмову від підписання ключових угод з ЄС і на закріплення в Україні авторитарного режиму кримінальної олігархії, несумісної з європейською політичною культурою та європейськими цивілізаційними цінностями», - зазначається у заяві «Батьківщини».

«ЯНУКОВИЧ не розуміє або не хоче зрозуміти, що масштаби створеної його руками кризи в стосунках України з ЄС значно ширші, ніж переслідування Юлії ТИМОШЕНКО, її незаконне ув’язнення та спроби знищити своїх опонентів», - наголошується у документі.

У партії переконані, що В.ЯНУКОВИЧ узурпував владу, в державі відбуваються згортання свободи слова та свободи зібрань, придушення ділової та політичної конкуренції, «корупція, незаконна експропріація бізнесів на користь Сім’ї та правлячої партії, використання правоохоронних органів в політичних та підприємницьких інтересах очільників режиму».

«Безумовно, така поведінка ЯНУКОВИЧА потребує жорсткої реакції. Але Україна не повинна розплачуватись за диктаторські замашки чинного президента. Мають бути запроваджені персональні санкції проти ЯНУКОВИЧА, ключових фінансових та політичних фігур, на яких тримається режим, та на виконавцях їхніх злочинних наказів. Всій цій групі осіб та членам їхніх родин слід закрити в’їзд до країн євроатлантичної спільноти», - переконанні у партії «Батьківщина».

На думку опозиціонерів, дієвим засобом протидії «диктаторському режиму має стати арешт закордонних рахунків родини В.ЯНУКОВИЧА, його оточення та афільованих з ними компаній, блокування транзакцій незаконно привласнених ними коштів».

«Не Україна, а очільники режиму мають нести персональну відповідальність за свої злочинні дії», - наголошується у заяві.

У «Батьківщині» вважають, що перед загрозою як ніколи реальної небезпеки всі патріотичні сили повинні виступити разом та зупинити сповзання України до міжнародної ізоляції та системної політичної та соціально-економічної кризи, повернути державу до конституційного, цивілізованого, демократичного шляху.