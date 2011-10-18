У ПР заявляють, що ВР не прийматиме рішень під тиском Європи

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що парламент не ухвалюватиме жодних рішень під тиском європейських країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу, коментуючи відмову представників більшості проголосувати за декриміналізацію статей Кримінального кодексу, за якими у вчиненні злочинів звинувачують екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО та колишнього главу МВС Юрія ЛУЦЕНКА.

«Той тиск, який йде на нас з боку Брюсселя та його керівників, часом не може бути прийнятним. Ми не можемо порушувати наші закони, на що нас штовхають дані керівники», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Лідер фракції Партії регіонів наголосив, що парламент не може ухвалювати закони під одну конкретну особу.

«Нас примушують опозиціонери проголосувати за відміну статті 365 (Кримінального кодексу) і тим самим звільнити від відповідальності державних службовців, які будуть розпоряджатися на своє бачення державним бюджетом», - сказав О.ЄФРЕМОВ.