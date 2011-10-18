Азаров розривається між двома «принциповими» зонами

Прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ наголошує, що створення зони вільної торгівлі в СНД для України є настільки ж принциповим, як і створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це він сказав на переговорах у вузькому колі голів урядів країн - членів СНД у Санкт-Петербурзі.

«Це пункти одного плану розширення можливостей України на зовнішніх ринках», - сказав М.АЗАРОВ.