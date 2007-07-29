Кучма: а нам не треба нікуди йти

Зовнішня політика України повинна бути багатовекторною, заявив екс-президент країни Леонід Кучма.

"Наші основні політичні гравці України навіть не мають стратегічного плану розвитку країни. Одні говорять: "підемо туди", інші - "ні, підемо туди". А нам не треба нікуди йти. Україна займає прекрасне географічне положення. Нам потрібно дружити і співпрацювати зі всіма сусідами, зі всім світом", - сказав Кучма, відповідаючи на запитання журналістів в Міжнародному дитячому центрі "Артек".

Леонід Кучма і його дружина приїхали до "Артека" як почесні гості Міжнародного дитячого фестивалю "Змінимо світ на краще", повідомляє РІА "Новости".

"На фестиваль до "Артека" приїхали діти з 25 країн. Тут не тільки представники Європи - тут і Росія, і Казахстан, і Марокко. І це чудово. Давайте і в політиці виходити з цього. Однобокість ні в чому не дає доброго результату", - сказав екс-президент.

За його словами, "потрібно, щоб усі, і в першу чергу політики, зрозуміли - щоб ми досягли європейських стандартів життя, їх потрібно не декларувати, а досягати, працею, потом і, головне, розумом".