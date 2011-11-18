Кабмін хоче підвищити орендну плату для російського флоту?

Кабінет міністрів рекомендує севастопольській владі здійснити грошову оцінку ділянок, які орендує Чорноморський флот Росії, і встановити відповідну орендну плату.

Про це йдеться у постанові від 16 листопада про затвердження критеріїв розподілу додаткової дотації з держбюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення ЧФ РФ на території Севастополя та АР Крим, повідомляє Укрправда.

Органам місцевого самоврядування рекомендується провести в установленому законом порядку нормативну грошову оцінку земельних ділянок, що використовуються Чорноморським флотом РФ на території України, та встановити розмір орендної плати за користування ними "на рівні 3% їх нормативної грошової оцінки на 2013 рік і 4% для розрахунку на 2014 та наступні роки".

Державному агентству земельних ресурсів, Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони, Фонду держмайна доручено завершити до 2013 року погодження документів з інвентаризації та нормативної грошової оцінки ділянок, що використовуються ЧФ РФ.

Уряд цією постановою затверджує критерії розподілу додаткової дотації з держбюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення ЧФ РФ на території Севастополя та Криму.

Мінфіну доручено передбачати в проекті закону про держбюджет на відповідний рік додаткову дотацію місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення Чорноморського флоту Росії на території Севастополя та АРК.

"Обсяг додаткової дотації розраховується відповідно до затверджених цією постановою критеріїв після погодження уповноваженими представниками російської сторони документів з інвентаризації земельних ділянок, що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на території України", - сказано в постанові.

До погодження зазначених документів обсяг додаткової дотації передбачається в проекті закону про держбюджет на відповідний рік без врахування затверджених цією постановою критеріїв.

Постанова набуває чинності з 1 січня 2012 року.