Беркутівців закидали яйцями
21:02, 22 листопада 2011Політика
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Відбирали колонки...
Міліція силоміць відбирає в учасників акції на Майдані Незалежності звукопідсилюючу техніку.
Як передає кореспондент УНІАН, бійці «Беркуту» із застосуванням «легкої фізичної сили» відтіснили прихильників опозиції від парапету напроти Головпоштамту, забираючи у них при цьому звукопідсилюючу техніку.
У свою чергу учасники акції намагаються чинити спротив, захищаючи «своє майно». Вони також вигукують, що дії міліції підпадають під статті Кримінального кодексу «крадіжка» та «розбій».
Крім того, мітингувальники закидали міліціонерів яйцями.
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