Беркутівців закидали яйцями

Міліція силоміць відбирає в учасників акції на Майдані Незалежності звукопідсилюючу техніку.

Як передає кореспондент УНІАН, бійці «Беркуту» із застосуванням «легкої фізичної сили» відтіснили прихильників опозиції від парапету напроти Головпоштамту, забираючи у них при цьому звукопідсилюючу техніку.

У свою чергу учасники акції намагаються чинити спротив, захищаючи «своє майно». Вони також вигукують, що дії міліції підпадають під статті Кримінального кодексу «крадіжка» та «розбій».

Крім того, мітингувальники закидали міліціонерів яйцями.