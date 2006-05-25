Єхануров оголосив про складення повноважень Кабінетом Міністрів

Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ оголосив перед Верховною Радою України п’ятого скликання про складення повноважень Кабінетом Міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на засіданні парламенту Іван БОКИЙ нагадав, що, відповідно до статті 15 Конституції, Кабінет Міністрів, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України, продовжує свої повноваження до початку роботи нового уряду.