Ахметов пообіцяв Януковичу здійснити його мрію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на Єнакіївському металургійному заводі ввів у експлуатацію нову доменну піч № 3.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ перед тим, як запустити піч з центрального пульту управління, привітав на імпровізованій сцені на території підприємства з цією подією усіх земляків, металургів, городян, «і усіх, хто приїхав до цього міста, найдорожчого для мене міста».

Він зазначив, що ця сучасна піч тепер вироблятиме не лише якісний чавун, але й для жителів Єнакієвого істотно скоротить шкідливі викиди в атмосферу - до 40%.

Президент подякував президенту СКМ Рінату АХМЕТОВУ за те, що той вклав кошти в дане виробництво. «Інвестори не пошкодували грошей… І я дуже вдячний Рінату АХМЕТОВУ за це», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що важливо, розвиваючи металургію, підтримувати екологію, а це означає - збільшувати конкурентоспроможність підприємства, а отже, і країни.

«Крок за кроком ми збільшуватимемо обсяг виробництва металургійної продукції і знижуватимемо його вартість, водночас збільшуючи рівень захисту екологічного», - сказав В.ЯНУКОВИЧ і заявив, що у нього, «як, втім, і у жителів Єнакієвого, є мрія». «Моя мрія – це будівництво нової аглофабрики в Єнакієвому… Щоб жителям, нарешті, не сипався на голову агломерат», - сказав він.

У промові у відповідь Р.АХМЕТОВ пообіцяв Президенту виконання цієї мрії. «Я обіцяю Вам, Вікторе Федоровичу, і єнакіївцям збудувати аглофабрику», - сказав Р.АХМЕТОВ.