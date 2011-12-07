Луценко щодня пише «листи щастя» начальству СІЗО

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО почувається погано і стверджує, що медчастина СІЗО взагалі не здатна допомогти у разі серйозної хвороби.

"Про здоров`я багато говорити не хотів би. Скиглити не навчений, а похвалитися – нічим", - відзначив Ю.ЛУЦЕНКО у відповідях на запитання журналістів, які передані адвокатом з СІЗО, передає “ЛігаБізнесІнформ”.

"Медчастина СІЗО навіть теоретично не здатна допомогти у разі якоїсь серйозної хвороби. Але перевести на стаціонарне лікування вони не можуть через нормативні документи свого відомства, де все ще торжествує сталінський принцип ставлення до людей як до табірного пилу", - написав він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, через проблеми з печінкою, жовчним, підшлунковою і стравоходом йому "щодня міряють тиск, питають, з якого боку болить більше, і регулярно зважують".

"Моя частина цього абсурдного, але максимально доступного тюремного медичного дійства – щоденне написання на ім`я начальства "листа щастя" про те, що я не маю претензій до адміністрації і медчастини СІЗО", - відзначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА з грудня минулого року ув’язнено у Лук’янівському СІЗО. За час арешту він переніс тривале голодування, оголошене ним на знак протесту після рішення суду в черговий раз продовжити термін його ув’язнення. Після голодування стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА погіршився.