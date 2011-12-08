Під час засідання суду в СІЗО до Тимошенко тричі викликали лікарів

Захисник екс-прем'єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що під час усього 12-годинного сьогоднішнього засідання суду в Лук'янівському СІЗО Ю.ТИМОШЕНКО почувалася зле, лікарі констатували це, але засідання тривало.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО заявив журналістам сьогодні увечері біля СІЗО після закінчення засідання суду.

"Під час судового розгляду, що тривав 12 годин, ТИМОШЕНКО п'ять разів робила заяву, що вона не може брати участь у цих так званих судових діях за станом здоров'я. Тричі до неї приходив консиліум. Щоразу вони змінювали формулювання в медичних довідках і щоразу писали, що стан здоров'я погіршується. Востаннє вони написали, що стан здоров'я знову погіршився, але категоричних протипоказань для слухання справи немає", - повідомив С.ВЛАСЕНКО.

За словами адвоката, Ю.ТИМОШЕНКО під час всього засідання лежала.

"Всі 12 годин суддя не розглядав справу, а читав подання про те, що ТИМОШЕНКО на волі може перешкоджати слідству" - сказав він.

Також він заявив, що перебування Ю.ТИМОШЕНКО на волі «перешкоджає одній людині у цій країні» - президентові Віктору ЯНУКОВИЧУ.

"ТИМОШЕНКО на волі перешкоджає одній людині в цій країні, й ім'я цієї людини – президент ЯНУКОВИЧ, який, знущаючись, сьогодні заявив про те, що його турбує ситуація з ТИМОШЕНКО. Пане ЯНУКОВИЧ, як Ви давали команду її (Ю.ТИМОШЕНКО-УНІАН) цькувати, так Ви дайте команду "фу!" вашим псам, і тоді, можливо, в України з'явиться шанс стати європейською державою", – заявив С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Шевченківський районний суд Києва задовольнив подання слідчого СБУ про обрання стосовно Ю.ТИМОШЕНКО, вже заарештованої за "газовою справою", запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці у зв'язку з розслідуванням справи корпорації "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ).