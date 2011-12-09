Для Верховної Ради сьогодні - четвер

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що сьогодні парламент працюватиме за порядком денним четверга і до завершення розгляду питань порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, про В.ЛИТВИН сказав на засіданні парламенту.

При цьому голосування за таку пропозицію не відбувалося.

Наразі перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК зачитує депутатські запити, а В.ЛИТВИН проводить засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій.