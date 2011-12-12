Фінал Міжнародного конкурсу журналістів «Срібне перо»

Із 15 по 17 грудня 2011 року в Автономній Республіці Крим пройде фінальний етап Х Міжнародного відкритого творчого конкурсу журналістів «Срібне перо», організаторами якого виступають Національна спілка журналістів України, його кримська журналістська організація та Республіканський комітет Автономної Республіки Крим з інформації.

Основні цілі конкурсу залишаються незмінними – сприяти підвищенню авторитету засобів масової інформації в суспільстві, підвищувати професійну майстерність журналістів, зміцнювати імідж Криму як гостинної території, що перспективно розвивається.

На суд журі цього року надійшло близько 500 журналістських робіт з України, Росії, Білорусі, Азербайджану, Казахстану, Німеччини, США.

Майстерність своїх колег оцінювали визнані метри журналістики, професіонали своєї справи, серед яких: Володимир РІЗУН - академік, директор інституту журналістики Київського Національного університету ім. Т.Шевченка; Людмила МЕХ – президент Благодійного фонду «Журналістська ініціатива»; Ігор ЛАТАШЕВСЬКИЙ - телерадіокомпанія «Ера» та ін.

Переможців і гостей конкурсу напередодні свого 1800-річчя гостинно приймає одне із найстаровинніших кримських міст – Судак. Організатори конкурсу упевнені, що враження, які журналісти заберуть із собою, стануть джерелом майбутніх публікацій і допоможуть відкрити нові дороги до Криму.

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