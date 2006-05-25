У суді по справі Гонгадзе продовжують ”таємно” допитувати свідків

Сьогодні Апеляційний суд Києва після двомісячної перерви продовжив слухання у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання проходило в закритому режимі, оскільки, як стверджують експерти, розглядається питання, що містить державну таємницю.

Як повідомив УНІАН адвокат матері загиблого журналіста Лесі ГОНГАДЗЕ Андрій ФЕДУР, сьогодні суд допитував першого з трьох звинувачуваних у вбивстві журналіста – Олександра ПОПОВИЧА.

За словами А.ФЕДУРА, “не знаю, як у інших учасників судового процесу, у мене до нього (О.ПОПОВИЧА – УНІАН) є мільйон запитань». Деталей адвокат не уточнив.

Водночас представник інтересів у суді вдови Г.Гонгадзе Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО зазначила, що О.ПОПОВИЧ під час сьогоднішнього судового засідання фактично підтвердив свої свідчення, які він давав раніше.

Наступне судове засідання має розпочатися завтра, 26 травня, о 9.30 з продовження допиту О.ПОПОВИЧА.

Як повідомляв УНІАН, у вбивстві журналіста звинувачують трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА. Ще один звинувачуваний - колишній керівник згаданого департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – перебуває в розшуку.