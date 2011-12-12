«Тризуб» оскаржить вирок у справі про пошкодження пам'ятника Сталіну

Члени Всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери мають намір оскаржити вирок Жовтневого районного суду міста Запоріжжя у справі про пошкодження пам’ятника Сталіну.

Про це УНІАН повідомив координатор Громадської ініціативи «Оновлення країни» Дмитро ХАРЬКОВ.

Він нагадав, що сьогодні суд визнав винними у скоєнні злочину представників ВО «Тризуб» ім. С. Бандери, а також зобов’язав виплатити 109 тис. грн. компенсації за пошкоджений пам’ятник.

Також Д.ХАРЬКОВ повідомив, що суд пікетували представники національно-патріотичних організацій та члени Запорізького обкому КПУ. За його словами, представники Компартії поводилися неадекватно й агресивно, сталася сутичка.

«Комуністи обійшли наш пікет з тилу і напали на одного з членів «Тризубу» Едуарда АНДРЮЩЕНКА якраз в той момент, коли він давав інтерв’ю одному з центральних телевізійних каналів», - заявив Д.ХАРЬКОВ.

За його словами, внаслідок нападу постраждав один «тризубівець» та його мати, у якої забиті колінні чашечки. Міліція склала чотири протоколи про адміністративне правопорушення.

У даний час Д.ХАРЬКОВ разом потерпілими прямує до судово-медичного експерта, щоб зафіксувати факт побиття.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 грудня, Жовтневий районний суд Запоріжжя ухвалив вирок у справі членів ВО «Тризуб» імені Степана Бандери, яких обвинувачували у пошкодженні пам`ятника Сталіну.

Романа ХМАРУ, Юрія ПОНОМАРЕНКА і Василя АБРАМОВА засуджено до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки, Олексія ЗАНУДУ – до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки, Віталія ВИШНЮКА і Пилипа ТАРАНА – до обмеження волі на 3 роки з випробувальним терміном 1 рік, Анатолія ОНУФРІЙЧУКА, Василя ЛАБАЙЧУКА і Едуарда АНДРЮЩЕНКА – до 2 років позбавлення волі з річним випробувальним терміном.

Суд також зобов`язав «тризубовців» відшкодувати вартість пам`ятника – понад 109 тис. грн. і заборонив засудженим виїжджати за межі України у період випробувального терміну.

Довідка УНІАН. Пам`ятник Сталіну (де-юре – мала архітектурна форма) було встановлено 5 травня 2010 року в центрі Запоріжжя - на території Запорізького обкому Компартії України. 28 грудня 2010 року невідомі пошкодили скульптуру, відрізавши їй голову. Згодом відповідальність за здійснення даного діяння узяло на себе ВО «Тризуб».

У ніч на 1 січня 2011 р. на території Запорізького обкому КПУ стався вибух, що повністю зруйнував пам`ятник Сталіну і пошкодив саму будівлю обкому, у зв`язку з чим було порушено кримінальну справу за фактом здійснення терористичного акту.

За звинуваченням у спилюванні голови від пам`ятника Сталіну правоохоронці затримали 9 членів ВО «Тризуб», більшість з яких знаходилися під вартою з початку січня до 13 квітня 2011 р.

Запорізькі комуністи вимагали стягнути з членів ВО «Тризуб» понад 430 тис. грн. матеріального і морального збитку.

7 листопада 2011 року Запорізький обласний комітет КПУ встановив новий пам`ятник Сталіну.