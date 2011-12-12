У Ющенка відповіли «товаріщу» Симоненку

Чергова спроба дискредитувати Президента України у 2005-2010 роках Віктора ЮЩЕНКА є «недолугою відповіддю» комуністів на його системну діяльність, спрямовану на розкриття правди про злочини сталінізму в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», про це сказала директор Інституту Ющенка, його речник Ірина ВАННИКОВА, коментуючи заяву голови КПУ Петра СИМОНЕНКА щодо необхідності проведення «трибуналу за організацію афери» навколо проекту з будівництва «Дитячої лікарні майбутнього».

На її переконання, ідейні послідовники Сталіна в сучасній Україні не можуть пробачити В.ЮЩЕНКУ правду про репресії і голодомори, про нелюдські катування і масові розстріли цвіту української нації. «Вони не можуть пробачити укази про ліквідацію пам’ятників особам, визнаним винними в організації геноциду українського народу, сам суд над Сталіним та його поплічниками», - наголосила І.ВАННИКОВА.

«Демагогічні заяви про трибунал над ЮЩЕНКОМ – це жалюгідні спроби за будь-яку ціну не допустити міжнародного трибуналу над злочинами комунізму, ініціатором якого виступив ЮЩЕНКО», - додала вона.

На думку І.ВАННИКОВОЇ, П.СИМОНЕНКО вже розпочав свою передвиборчу кампанію, в якій не гребує жодними «брудними методами у спробах реабілітувати добряче підмочену репутацію КПУ та комуністичної ідеології». За її словами, комуністи і зараз відчувають від В.ЮЩЕНКА загрозу своєму політичному майбутньому, а тому використовують будь-які приводи для його дискредитації.

Разом з тим І.ВАННИКОВА наголосила, що робота з організації будівництва «Дитячої лікарні майбутнього» відбувається відкрито і прозоро. Усі фінансові звіти та інші документи щодо витрачених коштів неодноразово оприлюднювались через ЗМІ. Численні перевірки КРУ, податкової адміністрації та прокуратури не виявили жодного порушення.

«Натомість хотілося б, щоб товаріщ П.СИМОНЕНКО так само відкрито дав звіт своїм виборцям, за які кошти він веде розкішний спосіб життя, збудував маєток під Києвом. Чи не за ті, які він отримав від чинної влади в обмін на голосування за законопроекти, що лише погіршують добробут більшості людей в країні?», - наголосила речник В.ЮЩЕНКА.

Вона заявила, що попри брехню та спроби дискредитації, В.ЮЩЕНКО і далі робитиме все від нього залежне для розкриття правди про злочини сталінізму та розвінчання міфів комуністичної доби. На його переконання, це одна з головних передумов перетворення України на демократичну європейську державу, підсумувала І.ВАННИКОВА.