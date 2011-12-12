Ахметов пообіцяв принцесі взяти собаку з притулку

Засновник Доброчинного фонду «Розвиток України» Рінат АХМЕТОВ пообіцяв німецькій принцесі взяти собаку з притулку для бездомних тварин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила Її Королівська високість принцеса Майя фон ГОГЕНЦОЛЛЕРН на презентації стратегії вирішення проблеми бездомних тварин, яка відбулася сьогодні в Донецьку.

«Сьогодні відбулася дуже хороша зустріч з паном АХМЕТОВИМ. Я вважаю, що пан АХМЕТОВ спробує стати хорошим прикладом. Він пообіцяв мені взяти собаку з притулку «Піф», - сказала німецька принцеса.

Вона підкреслила, що це буде хорошим прикладом для всього українського суспільства, а також закликала українців відвідати притулки для бездомних тварин і взяти звідти вихованців у свій дім.

«У мене живе 12 собак і 3 коти, яких я підібрала на вулиці. Можу сказати, що вони настільки збагатили моє життя, вони настільки вдячні. Тварини люблять вас настільки чисто – не шукають грошей, їм неважливо, наскільки ви бідні чи багаті, чи добре ви виглядаєте, скільки вам років, чи ви інвалід. Пригадайте скільки у вас друзів, які б володіли такими ж якостям", - резюмувала принцеса Майя.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Донецьку відбулася робоча зустріч засновника Доброчинного фонду «Розвиток України» Р.АХМЕТОВА з Її Королівською високістю принцесою Майєю фон ГОГЕНЦОЛЛЕРН.