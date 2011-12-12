У середу суд вирішить, чи бути справі проти Кучми

Печерський райсуд Києва 14 грудня о 09.00 оголосить рішення за скаргою адвокатів на постанову про порушення кримінальної справи проти колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняла сьогодні головуюча в судовому процесі суддя Галина СУПРУН, заслухавши пояснення сторін учасниць процесу та оголосивши матеріали справи.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура в березні цього року порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ. Його звинувачують у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції 1960 року).

Щодо Л.КУЧМИ була обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Наприкінці квітня Генпрокуратура закінчила розслідування цієї справи.

16 листопада адвокати екс-президента України Сергій УЛЬЯНОВ і Віктор ПЕТРУНЕНКО подали скаргу до Печерського районного суду Києва про скасування постанови про порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ у зв`язку з її безпідставністю.

7 грудня суд розпочав розгляд цієї скарги.