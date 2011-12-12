Суд залишив Ландіка під вартою

Ленінський районний суд Луганська відмовив у задоволенні клопотання адвокатів депутата Луганської міськради Романа ЛАНДІКА про зміну запобіжного заходу на звільнення під заставу, а також низку інших клопотань.

Зокрема, як передає кореспондент УНІАН, суддя Олена ПОПОВА вважала передчасним припинення кримінальної справи й відмовила в ініціації перевірки господарської діяльності ресторану «Баккара», про який клопотали адвокати.

За її словами, це виходить за рамки звинувачення.

Водночас на прохання адвокатів суддя залучила до кримінальної справи виробничу характеристику Р.ЛАНДІКА і свідоцтво про народження його сина.

О.ПОПОВА запитала у адвокатів Р.ЛАНДІКА, чи згодні вони закінчити судове слідство.

Після перерви адвокати заявили, що судове слідство не можна закінчувати, оскільки допитані ще не всі свідки, зокрема, помічник адміністратора ресторану Максим, якого ніхто не може знайти й навіть не знає його прізвища.

Адвокати також вважають, що Р.ЛАНДІКУ необхідно провести додаткову судово-медичну експертизу на предмет отримання ним травми голови під час інциденту в «Баккарі».

На думку адвокатів, на етапі досудового слідства були допущені порушення при зборі доказів, зокрема, не був вилучений графин, яким М.КОРШУНОВА розбила голову Р.ЛАНДІКУ.

У зв`язку зі сказаним вище адвокати Р.ЛАНДІКА заявили клопотання допитати всіх слідчих, які допитували свідків, а також допитати народного депутата Спиридона КІЛІНКАРОВА щодо обставинам врегулювання конфлікту до порушення кримінальної справи.

Сам Р.ЛАНДІК пропонував допитати й прокурора, який порушував кримінальну справу.

Суддя О.ПОПОВА відмовила адвокатам у виклику до суду С.КІЛІНКАРОВА у зв`язку з тим, що він не є учасником конфлікту, і задовольнила клопотання адвокатів у частині виклику слідчих до суду.

Слухання справи буде продовжено завтра об 11.00.

Довідка УНІАН. 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від ПР Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив Марію КОРШУНОВУ.

Відеозапис побиття потрапив в Інтернет.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено в розшук і затримано в Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДІКА екстрадували з Росії в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив Р.ЛАНДІКА під вартою до оголошення вироку.

31 жовтня стало відомо про те, що Р.ЛАНДІК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.