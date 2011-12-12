Фюле: Саміт продемонструє, що інтеграційні цілі України не змінилися

Саміт Україна-ЄС продемонструє незмінність інтеграційних цілей і необхідність для України швидких реформ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у промові Комісара ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана ФЮЛЕ, озвученій від його імені сьогодні на конференції, присвяченій Україні, в центрі «Карнегі-Європа».

«Саміт продемонструє, що довготривалі цілі інтеграції не змінилися, але Україні потрібні швидкі реформи», - зазначається у промові. Серед необхідних реформ єврокомісар звернув увагу на реформи кримінальної юстиції, Конституції, а також на реформи, спрямовані на посилення верховенства права в Україні. «Захист прав має бути привнесений у процес формування політики», - зазначив Ш.ФЮЛЕ.

Комісар у своїй промові також наголосив на тому, що політичній опозиціонери в тих випадках, де є ознаки вибіркового застосування правосуддя, мають бути звільнені і отримати усі права для участі в політичному процесі. При цьому, говорячи про реформування юстиції, комісар у своїй промові окремо підкреслив, що стурбованість ЄС стосується не окремих персон, а процесів в цілому.