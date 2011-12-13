Чи буде присутня Тимошенко на розгляді апеляції?

Розгляд апеляції на вирок Юлії Тимошенко по суті відбудеться, підтвердили у прес-службі Апеляційного суду Києва. Утім, у ній не змогли пояснити, чи буде колишня прем’єр-міністр присутньою на засіданні, передає Радіо Свобода.

Присутність Юлії Тимошенко на засіданні з розгляду апеляції залишається під сумнівом і для сторони захисту. Її хвороба хребта надалі загострюється, а належної медичної допомоги немає, зазначив адвокат Тимошенко Микола Сірий. Раніше захист екс-прем’єра наполягав на тому, щоб слухання перенесли, поки вона видужає і зможе самостійно брати участь у судових засіданнях. Проте суддя Олена Сітайло 1 грудня цього року ухвалила рішення про те, що апеляція може розглядатися і без участі Тимошенко. Відтак, захист знову звернеться до суду з клопотанням, – зазначив Микола Сірий.

«Засідання має бути проведене за участі Юлії Тимошенко. При цьому їй повинні надати належну медичну допомогу. Лише за такої умови ми хотіли би, щоб вона брала участь у цьому процесі. По-друге, йдеться про наше клопотання щодо обов’язковості проведення судового слідства. Адже слідство у суді першої інстанції було проведено з грубими відхиленнями від вимог закону», стверджував адвокат.

За словами Миколи Сірого, є єдиний шлях покращення здоров’я Тимошенко – звільнення з-під арешту і проведення належного лікування у стаціонарному закладі.

Раніше Державна пенітенціарна служба України повідомила, що Юлію Тимошенко перевели до палати медико-санітарної частини Київського слідчого ізолятора. Тим часом, як повідомляє газета «Комсомольськая правда в Україні», Тимошенко можуть перевести назад до камери. Газета наводить слова керівника Державної пенітенціарної служби Олександра Лісіцкова.

«Якщо людина не буде лікуватися, то її треба або перевести в камеру, або тримати під вартою. А не займати місце в лазареті», – наводить цитату газета.

У СІЗО колишня прем’єр-міністр перебуває від початку серпня. Тоді суд змінив для неї запобіжний захід із підписки про невиїзд на утримання під вартою. У жовтні Печерський райсуд Києва ухвали вирок Юлії Тимошенко – 7 років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час укладання «газових» контрактів із Росією.