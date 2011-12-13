Тюремники порадили Тимошенко... побільше рухатись

Державна пенітенціарна служба України інформує, що у рамках динамічного нагляду за станом здоров`я екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО 12 грудня фахівцями МОЗ України, у тому числі трьома професорами, у межах медико-санітарної частини Київського СІЗО вкотре було здійснено комісійний огляд ув`язненої.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПтС, комісією було зауважено, що пацієнтка не в повній мірі виконувала рекомендації попередніх медичних комісій.

«Згідно з висновком фахівців МОЗ України, даних для нейрохірургічного втручання наразі не виявлено, нейрохірургічного лікування у наявний час не показано та рекомендовано поступове розширення рухового режиму, на чому наголошувалось і раніше. Протипоказань щодо участі Ю.ТИМОШЕНКО у слідчих діях та судових засіданнях комісія також не виявила», - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ДПтС зазначають, що цього ж дня, відповідно до дозволу слідчого ГСУ СБ України, здійснено відвідання єврокомісаром Штефаном ФЮЛЕ Київського СІЗО, у ході якого візитер мав змогу ознайомитись з умовами тримання ув`язнених та безпосередньо поспілкуватись з Ю.ТИМОШЕНКО.

«Додатково Державна пенітенціарна служба України повідомляє, що сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО, посилаючись на незадовільний стан здоров`я, відмовилась від особистої участі у засіданні Апеляційного суду Києва, про що подала відповідну заяву. Проте, враховуючи висновок комісії МОЗ України від 12.12.2011 року та дані об`єктивного огляду 13.12.2011 року, протипоказань до участі у слідчих діях і судових засіданнях немає», - заявляють в ДПтС України.