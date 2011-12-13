Медведєв підписав указ про перше засідання нової Держдуми РФ

Перше засідання Держдуми РФ шостого скликання відбудеться 21 грудня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав на зустрічі з лідерами парламентських партій.

«Державна дума має починати працювати. Справ у парламентаріїв завжди багато. Сьогодні я підписав указ про перше засідання Державної думи шостого скликання, яке пропонується зібрати 21 грудня», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він відзначив, що партія «Єдина Росія» одержала більшість, але опозиція значно зміцнила свій вплив у Держдумі. За його словами, це нова ситуація в російському парламенті.

«Не можу не сказати про те, що далеко не всі задоволені результатами народного волевиявлення. Але інакше й не буває насправді», - вважає Д.МЕДВЕДЄВ.

Він відзначив, що є претензії й щодо голосування в рамках окремих дільниць. Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що виборчі комісії, відповідні судові інстанції зобов`язані ретельно розглянути всі скарги і відповідні позови, і там, де будуть виявлені реальні порушення, прийняти справедливі рішення.

За його словами, всього в день голосування таких скарг надійшло 117.

Президент РФ відзначив, що в новій Держдумі значна частина комітетів контролюватиметься не «Єдиною Росією», а опозицією.

Як повідомляв УНІАН, вибори до Держдуми РФ відбулися 4 грудня. До парламенту пройшли «Єдина Росія», КПРФ, ЛДПР і «Справедлива Росія».

10 грудня в багатьох великих російських містах відбулися мітинги проти фальсифікації результатів виборів. Найбільш масовий мітинг відбувся в Москві на Болотній площі - за різними оцінками, там зібралося від 25 до 80 тисяч чоловік

За підсумками мітингу була прийнята резолюція з п`яти вимог: "негайне звільнення всіх політв`язнів", "скасування підсумків фальсифікованих виборів", "відставка голови Центрвиборчкому", "реєстрація опозиційних партій і ухвалення демократичного законодавства про партії і вибори" і "нові відкриті та чесні вибори".