Чорнобильці Луганщини приєднаються до акції протесту у Львові

Представники чорнобильських організацій Луганщини приєднаються до учасників безстрокової акції протесту чорнобильців у Львові, які розбили наметове містечко біля приміщення Львівської ОДА.

Про це УНІАН повідомив учасник акції протесту у Львові, співголова Громадянського руху «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА.

«З Києва до Львова виїхали чорнобильці Луганщини, які 14 грудня брали участь у мітингу чорнобильців біля Кабінету міністрів України. Луганчани мають намір підтримати акцію чорнобильців Львівщини і приєднаються до їх безстрокової акції. Завтра (15 грудня) вони встановлять свій намет від чорнобильців Луганщини біля п’ятьох наметів чорнобильців Львівщини», – сказав Р.СЕКЕЛА.

Активіст уточнив, що делегація чорнобильців-луганчан виїхала ввечері потягом з Києва, і вранці вони прибудуть до Львова.

Також голова Благодійного фонду «Діти Чорнобиля Львівщини» Валентина БУРЕНОК повідомила УНІАН, що акція протесту чорнобильців у наметовому містечку біля приміщення Львівської ОДА продовжується, і наразі її учасники не мають наміру її припиняти аж до задоволення своїх вимог про виконання судових рішень щодо належних виплат чорнобильцям.

Як повідомляв УНІАН, від 6 грудня біля приміщення Львівської ОДА триває безстрокова акція протесту представників чорнобильських організацій Львівщини, до яких приєдналися представники ГР «Вперед!». На площі біля ОДА на даний час встановлено 5 наметів, у яких цілодобово перебувають від 5 до 15 учасників акції.