Наливайченко каже, що суддя перечепила гачок з Кучми на Януковича

Рішення Печерського районного суду Києва про безпідставність порушення кримінальної справи проти екс-Президента України Леоніда КУЧМИ переклало відповідальність за справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе на нинішнього главу держави Віктора ЯНУКОВИЧА.

Таку думку в інтерв’ю газеті «День» висловив голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Два попередніх президенти України сиділи «на гачку» цієї справи. Кому тепер суддя, яка ухвалювала це рішення, і всі, хто її штовхав до цього, подарували цей гачок? Я відповім: вони повісили цю справу на теперішнє президентство ЯНУКОВИЧА», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Багато журналістів просто волали про те, що справа, порушена проти екс-Президента КУЧМИ, має бути доведена до кінця. Громадськість відразу вимагала (серед цих людей був і я): розслідування має бути відкритим і прозорим. Я очолював СБУ, коли ми розшукали ПУКАЧА, «принесли» його, зберегли для суду. Це ключовий організатор вбивства, це людина, яка відрізала голову журналісту. І він був готовий давати всі свідчення - я це відповідально заявляю. Були всі шанси для того, щоб суд став прозорим», - наголосив він.

«Злочин є, журналіста вбили. Голову йому відрізали перевертні в генеральських погонах, тобто організаторів ми знаємо. Немає замовника. Мій висновок: ця справа не закрита і не повинна бути закрита - і в цьому ми солідарні з кожним журналістом, з кожним громадянином нашої держави - ця справа все одно буде продовжена. Замовники мають бути названі і засуджені», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він констатував, що українське суспільство, світ так і не побачили відкритого суду над замовниками чи замовником вбивства журналіста. «Не може генерал міліції відрізати голову людині, якщо він не отримував злочинного наказу. У нормальній державі взагалі такого не може бути. У нас же це сталося. Значить, держава не нормальна. Значить, за це має відповідати конкретна людина», - переконаний В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура у березні цього року порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ. Його звинувачують у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства журналіста Г.Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу у редакції 1960 року). Щодо Л.КУЧМИ було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

16 листопада адвокати колишнього Президента Сергій УЛЬЯНОВ і Віктор ПЕТРУНЕНКО подали скаргу до Печерського райсуду Києва про скасування постанови про порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ у зв`язку з її безпідставністю.

14 грудня Печерський райсуд визнав, що Генпрокуратура безпідставно порушила кримінальну справу проти Л.КУЧМИ. Як зазначається в ухвалі, суд не знайшов підстав, які б вказували на причетність Л.КУЧМИ до скоєння тяжкого злочину.

Адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО заявила, що це рішення суду буде оскаржено.

У Генеральній прокуратурі також заявили про намір подати скаргу на рішення Печерського райсуду Києва, який визнав безпідставність порушення стосовно колишнього Президента кримінальної справи за звинуваченням у причетності до вбивства Г.Гонгадзе.