Королевська: Азаров судить про економіку за цінами в буфеті Кабміну

Урядові «реформи» призвели до подорожчання вдвічі-втричі основних продуктів харчування в Україні. Про це заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час відвідання Житнього ринку в Києві, де вона спробувала купити на мінімальну пенсію набір продуктів харчування для святкового столу на Новий рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

«Вчора прем`єр АЗАРОВ розповів, як ростуть усі галузі економіки. Я багато спілкуюся з людьми - і у них інші оцінки. Сьогодні я прийшла на ринок, щоб перевірити, чи так добре живеться людям. Упевнена, влада не знає, що багато продуктів у результаті їх роботи подорожчали удвічі, а то й утричі», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За словами депутата, «пересічні люди чудово знають, що прожитковий мінімум не встигає за так званими «реформами». У Кабміні сидять чиновники з радянської епохи, які, очевидно, або живуть ще за радянськими цінами, або їм просто все одно, як можна прожити на такі гроші простим людям».

Н.КОРОЛЕВСЬКА спробувала купити набір продуктів харчування для святкового столу. Окрім обмеженої кількості овочів, фруктів і м`ясних виробів, більше купити нічого не вдалося.

«Я хочу, щоб АЗАРОВ і ТІГІПКО побачили, як відзначатимуть Новий рік за межами Конча-Заспи. 800 гривень – мінімальна пенсія в Україні, яку одержують мільйони громадян. У мене в руках кошик з найнеобхіднішими продуктами, щоб накрити святковий стіл на Новий рік. І коштує він 800 грн.! А ще треба буде накрити стіл на Різдво, купити подарунки близьким, сплатити комунальні послуги, місяць харчуватися, платити за транспорт, купувати ліки», - заявила народний депутат.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, виходячи з реальної інфляції, сьогодні мінімальна пенсія в Україні має бути не 800, а 1500 грн., мінімальна заробітна платня - не 1000, а мінімум 1800 грн. «Тоді у людей з`явиться можливість забезпечити себе необхідним мінімальним набором продуктів харчування. Інакше ми бачимо, що людям доведеться вибирати: чи платити за квартиру, чи накрити святковий стіл на Новий рік. Уряд зараз бореться не з бідністю, а з бідними людьми», - сказала вона.

Народний депутат вважає, що бюджет на 2012 рік має бути соціально орієнтованим. «Бюджет наступного року має бути соціальним. Податки, які ми платимо, мають йти на поліпшення життя працюючих людей, а не на забезпечення чиновницьких пільг. Напевно, вони судять за станом економіки за цінами в буфеті Кабміну, які не мінялися з радянських часів. І якщо Кабмін цього не розуміє, він має піти у відставку», - підкреслила вона.

Також Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що зареєструвала в парламенті законопроект про підвищення соціальних стандартів в Україні.