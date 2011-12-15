Президенти України і Таджикистану підписали Спільну заяву

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та Президент Республіки Таджикистан Емомалі РАХМОН підписали Спільну заяву.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

У документі дається оцінка сучасного стану розвитку двостороннього співробітництва України та Таджикистану, підкреслюється необхідність реалізації потенціалу обох країн у повному обсязі.

У присутності глав держав було також підписано низку двосторонніх документів, Зокрема підписано Протокол між Кабінетом міністрів України і урядом Республіки Таджикистан про внесення змін до міжурядової Угоди про співпрацю у сфері урядового зв`язку та Протокол між Кабінетом міністрів України і урядом Таджикистану про внесення змін до міжурядової Угоди про співпрацю у сфері технічного захисту інформації.

Підписано Меморандум про співпрацю між Конституційними судами України і Таджикистану, згідно з яким сторони домовляються про співробітництво і обмін досвідом роботи у сфері захисту, забезпечення верховенства конституційних норм, захисту прав і свобод людини і громадянина.

Окрім того підписано Договір між Національними олімпійськими комітетами України і Республіки Таджикистан, метою якого є створення сприятливих умов і правової основи для взаємовигідного співробітництва у сфері наукового і технічного сприяння спортивному руху.

Також підписано Угоду між Луганською ОДА та виконавчим органом державної влади Хатлонської області Таджикистану про торговельно-економічну, науково-технічну і культурну співпрацю.

Підписано Угоду між Торгово-промисловою палатою України і Торгово-промисловою палатою Республіки Таджикистан про створення Спільної українсько-таджицької ділової ради.