Грищенко: Європа не може дозволити собі відвернутися від України

Європа не може дозволити собі відвернутися від України.

Про це пише у своїй статті міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, опублікованій сьогодні в німецькій газеті Handelsblatt.

В департаменті інформаційної політики МЗС повідомили УНІАН, що в статі К.ГРИЩЕНКО наголошує на тому, що «Україна знаходиться в унікальному геополітичному положенні. Будучи мостом між Європою і Росією, ми також є гарантом миру і стабільності в регіоні”. При цьому зазначає, що Україна надає «великого значення дружнім відносинам з усіма нашими сусідами”, але при цьому “ми чітко і свідомо вирішили приєднатися до Європи, попри тиск, який здійснюється з боку інших зацікавлених сторін».

К.ГРИЩЕНКО наголосив, що “в атмосфері глобальної нестабільності і складних політичних подій, Європа не може дозволити собі відвернутися від України”. При цьому, на думку МЗС України, євроінтеграційний курс нашої держави “особливо сильно потребує підтримки з боку Німеччини, яка традиційно була другом України”. «Працюючи разом, ми досягнемо стійкого прогресу в наших двосторонніх відносинах, в питаннях безпеки енергопостачання та інших реформ, що у майбутньому зробить можливою підтримку Німеччиною членства України в ЄС» , - зазначив К.ГРИЩЕНКО.