СБУ затримала за хабар прокурора і суддю

У Волинській області співробітники СБУ спільно з Генеральною прокуратурою України викрили корупційну діяльність прокурора Ківерцівського району та заступника голови районного суду.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, суддя вимагала від місцевого мешканця 5,5 тис. дол. за винесення його близькому родичу менш суворого вироку, не пов’язаного з позбавленням волі. У випадку несплати коштів погрожувала ув’язнити обвинуваченого на сім років.

Частина цієї суми призначалась прокурору району за відмову від обвинувачення по одному з інкримінованих злочинів, а у подальшому не оскарження вироку суду, зазначили в СБУ.

14 грудня у приміщенні районної прокуратури співробітники СБУ затримали «на гарячому» прокурора під час одержання ним хабара. Після цього була затримана й суддя.

Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище за попередньою змовою групою осіб). Правопорушникам загрожує позбавлення волі строком від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.