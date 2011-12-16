Нардепи хочуть знати, чи давала Тимошенко згоду на зйомку

Члени парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина» вимагають від керівництва Лук’янівського СІЗО пояснити усі обставини відеозйомки у камері медчастини слідчого ізолятора, де перебуває екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомив народний депутат Олександр СОЧКА.

За його словами, відповідне звернення було надане сьогодні під час відвідування депутатами СІЗО. Він зауважив, що сьогодні СІЗО відвідали 10 народних депутатів.

Як наголосив О.СОЧКА, депутати вимагають від керівництва СІЗО пояснити, хто отримував дозвіл на проведення зйомки, хто її здійснював та чи давала на це згоду сама Ю.ТИМОШЕНКО.

Він повідомив, що звернення, через відсутність керівника СІЗО, було передано його заступнику Антону МАТВІЄНКУ.

За словами О.СОЧКИ, депутатам вдалося поспілкуватися з начальником медсанчастини СІЗО Віктором ПИРОГОВИМ, який зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО може прибути до суду лише у разі супроводження її групою медиків.

О.СОЧКА стверджує, що, за словами медика, це потрібно для того, аби їй робили «уколи, завдяки яким вона пересувається».

Народний депутат, посилаючись на слова начальника медсанчастини, зауважив, що без цих уколів Ю.ТИМОШЕНКО може сама пересуватися лише декілька метрів.