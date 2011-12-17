Підприємці в наметі відхилили пропозицію обласної влади

У Хмельницькому підприємці, що живуть у наметі біля облдержадміністрації, відхилили пропозицію обласної влади добровільно припинити акцію протесту до Дня Святого Миколая 19 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було озвучене під час переговорів активістів руху “Вперед!” з керівництвом ОДА.

Заступник голови Хмельницької ОДА Леонід ГУРАЛЬ закликав підприємців прибрати намет і перевести дискусію до кабінетів. “На період свят я прошу вас, як житель України, прибрати намет з вулиці”, - наголосив він.

У відповідь член правління руху “Вперед!” Галина КУЛИК зазначила, що підприємці продовжуватимуть безстрокову акцію у такому ж форматі. “Тут (у наметі - УНІАН) ми сидимо не виключно за підприємницькі вимоги, а за покращення життя загалом. Ми плануємо за благодійні кошти, які нам люди дали на утримання намету, закупити подарунки для дітлахів до Дня Святого Миколая і біля головної ялинки їх вручати”, - сказала вона. За її словами, вплинути на ситуацію може тільки судове рішення.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня у Хмельницькому підприємці та активісти обласного осередку руху “Вперед!” встановили біля облдержадміністрації намет для проведення безстрокової акції.

За словами голови обласного осередку руху “Вперед!”Аліма МІЩУКА, “у наметі житимуть та ночуватимуть 10 активістів разом зі мною. Хочу наголосити: це не акція голодовки, бо на прикладі чорнобильців видно, що влада з них насміхається. Наше завдання – просвітницька робота з населенням. Щоби люди знали, що реально робить діюча влада на чолі з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ”.

А.МІЩУК додав, що готовий з активістами зустріти Новий рік біля облдержадміністрації.