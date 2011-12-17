Губернатор шукає спосіб дістати протестувальників з намету

Губернатор Хмельницької області Василь ЯДУХА заявив, що дав доручення своєму заступнику Леоніду ГУРАЛЮ та податківцям зібрати за круглий стіл підприємців, які живуть у наметі біля обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник ОДА повідомив учора під час прес-конференції.

Він зазначив, що всі пункти резолюції підприємців, приміром, зупинити дію Податкового кодексу або скасувати пенсійну реформу, належать до компетенції уряду та Верховної Ради України.

“Єдине, в чому може сприяти обласна влада, - забезпечити утворення національної мережі громадських приймалень для контролю за діями та рішеннями органів влади. Це, будь ласка, на базі будь-якої громадської організації краю створюйте мережу приймалень”, - сказав він.

Губернатор запевнив, що обласна влада завжди йшла та піде назустріч підприємцям.

За словами В.ЯДУХИ, якщо десь є недопрацювання з боку облдержадміністрації, він готовий вийти на відповідне міністерство чи Кабмін, щоб розставити всі крапки над “і”.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня у Хмельницькому підприємці та активісти обласного осередку Громадянського руху “Вперед!” встановили біля облдержадміністрації намет для проведення безстрокової акції.

За словами голови обласного осередку руху “Вперед!” Аліма МІЩУКА, «у наметі житимуть та ночуватимуть 10 активістів». «Хочу наголосити: це не акція голодування, бо на прикладі чорнобильців видно, що влада з них насміхається. Наше завдання – просвітницька робота з населенням. Щоб люди знали, що реально робить діюча влада на чолі з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ”, - сказав він.

За його словами, поряд буде встановлено два інформаційних намети.

А.МІЩУК додав, що готовий з активістами зустріти Новий рік біля облдержадміністрації.