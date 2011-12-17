Чи схвалюєте ви закон "Про заборону торгівлі землею"?

Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації ініціативної групи Всеукраїнського референдуму щодо заборони торгівлі землею.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, 9 грудня до ЦВК надійшло подання секретаря Трускавецької міської ради Львівської області щодо реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян.

Учасниками зазначених зборів схвалено пропозицію про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та затверджено формулювання питання, яке пропонується винести на референдум: "Чи схвалюєте (приймаєте) Ви Закон України "Про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення", проект якого опублікований в газеті ВО "Свобода" .

Комісія у межах своїх повноважень здійснила перевірку питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.

За результатами перевірки було встановлено, що воно не відповідає Конституції України і Закону "Про всеукраїнський та місцеві референдуми". Відтак, зазначене питання у такому викладенні не може бути винесене на референдум.

Також перевіркою відповідності поданих до ЦВК документів вимогам Закону «Про український та місцеві референдуми» та Роз’ясненню щодо утворення та реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму, затвердженого постановою ЦВК від 26 грудня 2008 року № 77, дотримання якого є обов’язковим для всіх суб’єктів відповідного процесу референдуму, встановлено, що документи вищезазначених зборів не відповідають вимогам закону і роз’яснення.