Томенко чув сумний жарт регіоналів про «принцип чотирьох О»

Голови обласних держадміністрацій доклали всіх зусиль, щоб «обнулити» рейтинг Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час поїздки до Черкаської області висловив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

«Так звані губернатори практично обнулили рейтинг Президента України та Партії регіонів», - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, оцінка реальної ситуації в регіонах та результати соціальних досліджень показують, що в багатьох регіонах рейтинг довіри до губернаторів набагато вищий, ніж рейтинги Президента та партії влади, які знаходяться на максимально низькій відмітці.

«Результати засвідчують, що реальна практика діяльності губернаторів практично перетворила їх на удільних князів, яким сьогодні підпорядкована не лише вся система представницької влади, а й регіональні правоохоронні органи, суди і все рухоме та нерухоме на території області», - сказав віце-спікер.

Він наголосив, що керівники областей ніколи не мали таких тотальних повноважень.

«Вони дозволяють собі розкіш, так, між іншим згадати, що десь є Президент чи Партія регіонів, і в своїй практиці розповідають, що все, що робиться добре в регіоні, це роблять вони, а все що погане – це з Києва – уряд чи оточення Президента», - сказав М.ТОМЕНКО.

Крім того, додав він, нині губернатори відмовилися від співпраці з регіональною елітою, навіть тією частиною, яка входить до Партії регіонів.

«В регіонах вже між місцевими депутатами Партії регіонів ходить сумний жарт щодо «принципу чотири О» - обділили з точки зору посад, обібрали їх бізнес, обманули і обгадили», - сказав він.

За даними М.ТОМЕНКА, в Черкаській області Президент за рейтингом довіри лише на 3-му місці після лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО та голови партії «Фронт Змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА, а рейтинг Партії регіонів становить 7,5-8%. Така тенденція, додав він, в більшості областей Західної та Центральної частинах України.