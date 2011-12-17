Адвокат: закриття справи проти Кучми не виправдовує його

Закриття Печерським районним судом Києва кримінальної справи за звинуваченням екс-Президента України Леоніда КУЧМИ у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе у жодному випадку не виправдовує колишнього главу держави.

Про йдеться у статті адвоката Мирослави Гонгадзе Валентини ТЕЛИЧЕНКО, опублікованій у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

«Скасування постанови про порушення кримінальної справи проти Л.КУЧМИ — це не те саме, що виправдання колишнього Президента України. Суд не давав оцінки дій Л.КУЧМИ по суті, а лише вирішив вважати не відповідними закону дії першого заступника генерального прокурора Рината КУЗЬМІНА, оскільки постанову про порушення кримінальної справи проти Л.КУЧМИ підписав саме він», — наголосила адвокат.

В.ТЕЛИЧЕНКО впевнена, що справа проти Л.КУЧМИ і надалі використовуватиметься у політичних цілях.

«Порушуючи цю справу, ГПУ, схоже, не мала наміру дошукатися правди і встановити замовників убивства. Далі перспективи спекулювати кримінальною відповідальністю там не заглядали. Скасування однієї постанови про порушення кримінальної справи проти колишнього Президента не гарантує, що через певний час не буде винесено іншу за тим самим епізодом. Адже справа по суті не була розглянута. Та й підозр з Президента України в його причетності до вбивства журналіста Г.Гонгадзе скасуванням постанови не знято», — підкреслила вона.

Крім того, В.ТЕЛИЧЕНКО наголосила на незаконності рішення про закриття справи.

«Рішення Печерського суду є незаконним. Від імені Мирослави Гонгадзе його буде оскаржено до апеляційного суду. На жаль, ілюзій щодо Апеляційного суду м. Києва немає — він скомпрометував себе не менше, ніж Печерський. Натомість є надія на касаційний суд», — вважає адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура у березні цього року порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ. Його звинувачували у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства журналіста Г.Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу у редакції 1960 року). Л.КУЧМІ було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

16 листопада адвокати колишнього Президента Сергій УЛЬЯНОВ і Віктор ПЕТРУНЕНКО подали скаргу до Печерського райсуду Києва про скасування постанови про порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ у зв'язку з її безпідставністю.

14 грудня Печерський райсуд визнав, що Генпрокуратура безпідставно порушила кримінальну справу проти Л.КУЧМИ.

16 грудня генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА заявив, що у понеділок, 19 грудня, ГПУ подасть апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва про скасування постанови щодо порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ.