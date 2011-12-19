Янукович розмовляє з лідерами ЄС у вузькому колі

У рамках XV Саміту Україна - ЄС в Києві відбувається зустріч Президента України Віктора Януковича з Головою Європейської Ради Германом ван Ромпеєм та Головою Європейської Комісії Жозе Мануелем Баррозу у вузькому колі. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Вітаючи гостей, Глава Української держави назвав сьогоднішню зустріч довгоочікуваною. «Я радий, що ця зустріч відбувається згідно з тим нашим спільним планом, який ми розробили ще на початку поточного року», - сказав Президент.