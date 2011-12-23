У Кличка думають, що українці скоро завалять позовами Європейський суд

Рішення Апеляційного суду Києва, яким залишено в силі вирок Печерського райсуду у справі проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, є ганьбою всієї судової системи.

Про це йдеться у переданій УНІАН спеціальній заяві партії УДАР.

В УДАРі переконані, що сьогоднішнє рішення Апеляційного суду є прогнозованим продовженням політичного переслідування колишнього глави уряду.

У партії наголошують, що особливо цинічним цей вирок виглядає на фоні нової ціни за газ, що становить більш як 400 доларів за тисячу кубометрів, і є «досягненням» в переговорах з РФ вже нової влади.

«Незважаючи на стан здоров’я ТИМОШЕНКО, не заслухавши її аргументів, суд після кількох неадекватних засідань ухвалив написане заздалегідь і затверджене зверху рішення. Це свідчить про повну деградацію української судової системи, її повну залежність і заангажованість. В Україні немає суду», – вважають у партії УДАР.

«Переконані, що справу ТИМОШЕНКО має якнайшвидше розглянути Європейський суд з прав людини. Ця справа є ганьбою української влади, прикладом помсти. Віримо, що після рішення Європейського суду ТИМОШЕНКО буде на свободі та братиме участь у парламентських виборчих перегонах в 2012 році. Без її та Юрія ЛУЦЕНКА участі ці вибори не є конкурентними», – наголошують в партії УДАР.

«Сьогодні Україна посідає третє місце за кількістю звернень до Європейського суду. Після повернення до сталінського «правосуддя» в України, схоже, є всі шанси зайняти перше місце з апеляцій громадян до європейських інститутів щодо прямих й безсоромних порушень прав людини», – прогнозують у партії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 грудня, колегія суддів Апеляційного суду Києва залишила без змін вирок, винесений екс-прем’єр-міністру України Ю.ТИМОШЕНКО 11 жовтня Печерським районним судом столиці у «газовій» справі, про позбавлення екс-прем'єра волі строком на 7 років та виплату компенсації збитків, завданих внаслідок реалізації газових угод у 2009 році НАК "Нафтогаз України" у розмірі 1,5 млрд. грн.