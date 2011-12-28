Регіонал з провінції вирішив, що Януковичу без його допомоги не обійтись

Заступник голови Хмельницької обласної організації Партії регіонів Михайло ВОЙТЮК має намір презентувати власну ідеологію для цієї політичної сили.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.

“На мою думку, ідеологія – це магістраль діалектичного розвитку суспільства. На жаль, її сьогодні у Партії регіонів немає. Президент Віктор ЯНУКОВИЧ як господарник розвивається інтуїтивно, у нього відсутня відпрацьована ідеологічна магістраль. Віктору Федоровичу потрібно допомагати”, - вважає М.ВОЙТЮК.

За його словами, він зараз працює над публікацією, яку планує розмістити на всеукраїнському сайті Партії регіонів. Ключові її тези будуть присвячені проблемам та неефективним постатям, які заважають Президенту В.ЯНУКОВИЧУ, повідомив М.ВОЙТЮК.

“Я неодноразово звертався до Президента листами з проханням дослухатися до представників з областей, що безпосередньо відчувають людський біль, врахувати зауваження того, як не дотягує ТІГІПКО своїми реформаторськими діями”, - наголосив він.

За словами заступника голови облорганізації Партії регіонів, центральному партійному керівництву варто зосередитися та більше співпрацювати з науковцями хмельницьких вишів.

Водночас М.ВОЙТЮК зауважив, що на сьогодні не бачить для себе більш гідної політичної сили, ніж Партія регіонів.