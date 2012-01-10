Турчинов: Тимошенко вимагає, щоб до неї більше не пускали нікого з МОЗ

Керівництво України намагається фізично знищити колишнього прем’єр-міністра України, лідера опозиційної партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявив сьогодні на брифінгу.

«Я не підозрюю, я констатую той факт, що за колючим дротом керівництво України намагається фізично знищити Юлію ТИМОШЕНКО», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Також він підкреслив, що пов’язує прийом Ю.ТИМОШЕНКО ліків увечері, 6 січня, з погіршенням її самопочуття і втратою свідомості.

«До цього у неї ніяких, скажімо так, передумов не було», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Також він наголосив, що Ю.ТИМОШЕНКО вимагає, щоб до неї більше не допускали фахівців Міністерства охорони здоров’я.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 січня, О.ТУРЧИНОВ заявив, що 6 січня Ю.ТИМОШЕНКО після прийому нібито ліків від ГРВІ втратила свідомість. За його словами, лікарі більше двох годин не могли вивести її з критичного стану.