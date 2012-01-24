Частину об'єктів ЧФ РФ можуть повернути Севастополю

Частина об`єктів Чорноморського флоту Росії, який базується на території України, за підсумками інвентаризації майна, що проводиться, може бути повернута Севастополю. Про це повідомив в інтерв`ю РІА “Новости” міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, який перебуває у Мексиці з візитом.

"Абсолютно очевидно, що низка об`єктів і земельних ділянок, які у рамках угоди про умови перебування на території України, ЧФ РФ були здані в оренду, у багатьох випадках не використовуються взагалі або використовуються не за призначенням", - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він відзначив, що було б правильним повернути їх в користування міської громади Севастополя. "Його жителі, очевидно, потребують того, щоб ці території, які або просто не використовуються, або використовуються не за призначенням, були повернуті місту", - підкреслив глава МЗС України.

Інвентаризація майна ЧФ РФ проводиться з жовтня минулого року за домовленістю двох країн. У 2011 році К.ГРИЩЕНКО повідомив, що після інвентаризації нерухомого майна буде визначена ринкова вартість об`єктів оренди.