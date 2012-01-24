У МЗС розказали, що заважало нашим танцюристам повернутись з Китаю

Сім із 13 українських танцюристів, які потрапили у скрутну ситуацію в Китаї, повертаються в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Він наголосив, що йдеться про 13 українських громадян, а не 14, як повідомлялося раніше.

За словами О.ДИКУСАРОВА, шестеро з 13 громадян України вирішили залишитися працювати у Китаї. Семеро приїхали до Шанхая, їм було надано консульську допомогу, зокрема, придбано авіаквитки. Сьогодні українці вилетіли до Москви, звідки вони будуть літаком відправлені до Києва.

«Це питання ми вважаємо вирішеним, ми надали всю можливу допомогу, яка їм необхідна», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Він зазначив, що йдеться про господарську суперечку між громадянами і компанією, яка виступала іншою стороною контракту.

За його словами, оскільки контракт укладався двома мовами - українською і китайською, треба уважно відстежувати позиції контракту обома мовами.

«Жодним чином це питання не погоджувалося ні з посольством, ні з Департаментом консульської служби МЗС України. Якби до нас звернулися перед укладанням контрактів, ми б вказали на ризики у випадку, якщо громадяни вирішать розірвати цей контракт в односторонньому порядку», - додав О.ДИКУСАРОВ.

Як повідомляли ЗМІ, українські танцюристи, зокрема 10 дівчат, уклали контракт з одним із китайських театрів. Агент не виконував умови контракту, спочатку намагався відібрати паспорти у танцюристів, а коли це не вдалося, почав їх залякувати.