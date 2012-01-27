Нардеп думає, що Україні потрібна нова модель розвитку

План розвитку України має містити масштабну боротьбу з корупцією, формування справедливої та незалежної судової системи, а також проведення комплексних економічних реформ в інтересах громадян, а не чиновників.

Про це лідер УСДП, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявила в Давосі (Швейцарія), де проходить Всесвітній економічний форум, повідомили УНІАН у прес-службі.

«Україні потрібна нова модель розвитку, і у нас є план розвитку країни. Результатом його реалізації стане масштабна боротьба з корупцією, формування справедливих та незалежних судів, а також системні економічні реформи в інтересах людини, а не чиновника», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Тема сьогоднішнього форуму в Давосі - пошук нових моделей управління. Основні загрози - соціальна нерівність, та економічний колапс - мають глобальний характер. І Україна – не виняток. Ми повинні адекватно відповісти на основні виклики сучасності», - заявила народний депутат.

Вона наголосила, що в Україні є нові лідери, які сформують уряд XXI століття, здатний протистояти актуальним глобальним викликам. «Останні події у світі показують, що найкращою «фабрикою» нового лідерства є громадянське суспільство. Це стосується й України. Політичні сили мають стати провідниками для тих з них, хто готовий взяти на себе відповідальність за управління країною», – зазначила народний депутат.

Таким чином, нова модель управління, за її словами, має містити дві необхідні складові: план розвитку країни та лідерів, здатних його реалізувати. «Наше завдання – не тільки перемогти на виборах, але й привести до влади людей, здатних повернути країну на шлях економічного зростання та соціальної стабільності», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.