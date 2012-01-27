В УПЦ КП вважають, що відбулося рейдерське захоплення Московського патріархату

Священний синод Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) скасував раніше створену комісію з трьох архієреїв, які під час хвороби митрополита Володимира колегіально керували Київською єпархією. Ця функція передана в одноосібне ведення намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла (Лебедя). Крім того, архієпископ Олександр знятий з посади настоятеля споруджуваного кафедрального храму Воскресіння Христового "з метою удосконалення адміністративно-фінансової діяльності при будівництві". Від посади заступника настоятеля кафедрального храму відсторонений і прес-секретар митрополита Володимира протоієрей Георгій Коваленко.

Як повідомляє "Комерсант-Україна",на думку експертів, ці рішення спрямовані на усунення від керівництва церквою митрополита Володимира. "Все, що сталося на засіданні синоду, можна пояснити тим, що, користуючись хворобою митрополита Володимира, митрополит Агафангел і близькі до нього архієреї потроху усувають від посад тих, хто був близький до митрополита Володимира. А без постів і посад їм буде складно впливати на ситуацію всередині церкви. Усе, що відбувається, можна розглядати тільки в одному ключі - як підготовку до майбутніх виборів першоієрарха УПЦ МП ", - заявив директор Релігійно-інформаційної служби України Тарас Антошевський.

В УПЦ КП дотримуються схожої думки. "Рішення про призначення митрополита Павла керуючим Київською єпархією не відповідає канонам, оскільки митрополит Володимир живий, і саме він вважається керуючим єпархією. Делегувати свої повноваження він міг лише сам, а зараз це зробили за нього, по суті, влаштувавши рейдерське захоплення у церкві, - заявив секретар Священного синоду УПЦ КП архієпископ Євстратій (Зоря) .- Схоже, що тепер митрополит Агафангел хоче змінити статут, забрати владу у митрополита Володимира і очолити УПЦ МП ".