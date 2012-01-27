Губернатор: синагога цадика Нахмана в Умані повинна бути передана віруючим

Голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій ТУЛУБ наголошує, що синагога цадика Нахмана в Умані повинна бути передана віруючим.

Зокрема, коментуючи УНІАН ситуацію навколо цієї синагоги, С.ТУЛУБ сказав: «Сьогодні, в день, коли увесь світ відзначає сумні роковини Голокосту, я ще раз заявляю: синагога в Умані, в якій молився цадик Нахман, і в якій зараз розміщено виробничі цехи, повинна бути передана релігійній громаді і використовуватися як дім молитви».

За словами губернатора, це – його принципова позиція.

*** У серпні 2011 року прокуратура Черкаської області порушила кримінальну справу за фактом продажу в 2007 році посадовими особами Уманської міської ради Черкаської області земельної ділянки з пам’ятками архітектури заводу “Меггометр”. На ділянці знаходяться територія пізньосередньовічного міста, Уманська фортеця, приміщення колишньої синагоги брацлавських хасидів, де, як стверджують історичні джерела, молився засновник хасидизму цадик Нахман.

Зазначена земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Радянська, 49, її площа складає близько 4 га. На цій ділянці з 1957 року розташований приладобудівний завод “Мегомметр”, зокрема один з цехів знаходиться в будівлі колишньої синагоги.

Господарський суд Черкаської області 22 грудня 2011 року скасував продаж Уманською міською радою земельної ділянки площею 4 га із будівлею колишньої синагоги заводу “Мегомметр” за позовом управління культури Черкаської обласної державної адміністрації.

Як повідомив заступник начальника управління культури обладміністрації - начальник відділу охорони культурної спадщини, музейної справи та з питань релігій Микола СУХОВИЙ, суд задовольнив всі вимоги, викладені управлінням в позовній заяві: скасував акт купівлі-продажу ділянки, скасував державний акт на землю, зобов’язав підприємство повернути земельну ділянку у власність міста, а міськраду – повернути підприємству сплачені за землю 1881000 гривень. Позов управління культури обладміністрації підтримала прокуратура.

Згідно з розрахунками служби охорони культурної спадщини Черкаської обладміністрації, вартість проданої земельної ділянки складає близько 200 млн гривень.