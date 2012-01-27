Янукович: рішення ПАРЄ є корисним
15:22, 27 січня 2012Політика
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Президента супроводжує 7 охоронців
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає корисною резолюцію Парламентської Асамлеї Ради Європи, де міститься критика на адресу української влади.
Про це В.ЯНУКОВИЧ сказав журналістам після прибуття на українську ланч-конференцію в Давосі, повідомляє Українська правда.
"Я взагалі вважаю, що рішення ПАРЄ є корисним", - сказав В.ЯНУКОВИЧ, йдучи сходами до місця проведення заходу.
Він не зупинився для того, щоб відповісти на запитання журналістів. Його супроводжували щонайменше 7 охоронців.
Під час заходу його посадили за один стіл поряд із генсеком Ради Європи Торбйорном ЯГЛАНДОМ, а ліворуч від В.ЯНУКОВИЧА розмістився російський олігарх Володимир ЄВТУШЕНКОВ.
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