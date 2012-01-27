Янукович: рішення ПАРЄ є корисним

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає корисною резолюцію Парламентської Асамлеї Ради Європи, де міститься критика на адресу української влади.

Про це В.ЯНУКОВИЧ сказав журналістам після прибуття на українську ланч-конференцію в Давосі, повідомляє Українська правда.

"Я взагалі вважаю, що рішення ПАРЄ є корисним", - сказав В.ЯНУКОВИЧ, йдучи сходами до місця проведення заходу.

Він не зупинився для того, щоб відповісти на запитання журналістів. Його супроводжували щонайменше 7 охоронців.

Під час заходу його посадили за один стіл поряд із генсеком Ради Європи Торбйорном ЯГЛАНДОМ, а ліворуч від В.ЯНУКОВИЧА розмістився російський олігарх Володимир ЄВТУШЕНКОВ.